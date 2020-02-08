Гельзенкирхен, Германия, , 19:37 — REGNUM 8 февраля в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена» между командами «Шальке-04» и «Падерборн-07» был разыгран матч в рамках 21-го тура Бундеслиги регулярного сезона 2019/20. Игра завершилась со счетом 1:1.

Самым высоко оцененным игроком матча по версии whoscored с оценкой 8.86 был признан автор голевой передачи Кай Прегер, совершивший 5 успешных обводок и 4 отбора. Точность передач футболиста составила 45%.

«Шальке-04» 8-й раз в сезоне сыграл вничью, набрал 35 очков и временно остался на 5-й позиции. «Падерборн» с 16-ю баллами до конца тура остался на последней строчке в турнирной таблице лиги.

Статистика матча («Шальке-04"/"Падерборн-07»)

Удары 13/15

Удары в створ 4/4

Владение мячом 61%/39%

Фолы 6/8

Угловые 11/10

WhoScored 6.91/6.69

Составы на матч:

«Шальке-04»: Нюбель, Кабак, Настасич, Очипка, Беккер, Мак-Кенни, Маскарель, Арит, Шопф, Раман, Грегоритш.

Запас: Миранда, Матондо, Кутуку (↑ 56), Бужеллаб (↑ 82), Бургшталлер, Тодибо (↑ 37), Лангер, Меркан.

Главный тренер: Дэвид Вагнер.

«Падерборн-07»: Цингерле, Штродьек, Шонлау, Янс, Коллинз, Сабири, Цолински, Василиадис, Прегер, Антви-Аджей, Мамба.

Запас: Хунемайер, Фридьонссон, Гьясула (↑ 11), Михель, Србены (↑ 70), Хут, Дрэгер, Эванс, Ястржембски (↑ 90).

Главный тренер: Штеффен Баумгарт.

Бригада арбитров: Феликс Брих | Марк Борш | Штефан Лупп | Тимо Герах.

Желтые карточки: Настасич — 53, Маскарель — 72, Мамба — 72, Янс — 84, Цингерле — 90.

Забитые мячи: Ахмед Кутуку (Бастиан Очипка) 63 — 1:0, Клаус Гьясула (Кай Прегер) 81 — 1:1.