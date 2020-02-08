Рим, 8 февраля 2020, 19:17 — REGNUM 8 февраля во Флоренции (Италия) на стадионе «Артемио Франки» команды «Фиорентина» и «Аталанта» встретились в рамках 23-го тура итальянской Серии А сезона 2019/20. Игра завершилась волевой победой гостей.
Гол Дувана Сапаты на 49-й минуте стал для футболиста 9-м в сезоне во всех турнирах на клубной уровне (8 — Серия А, 1 — Лига Чемпионов).
MVP противостояния с оценкой 7.81 был признан 32-летний атакующий полузащитник сборной Словении Йосип Иличич, совершивший 6 успешных обводок, 2 отбора и подавший 2 корнера. Точность передач футболиста составила 84%. Игрок владел мячом 7,1% времени
«Аталанта», набрав 42 очка, вернулась на 4-ю позицию, обойдя «Рому». «Фиорентина» с 25-ю баллами расположилась на 14-й строчке.
Статистика матча («Фиорентина"/"Аталанта»)
Удары 7/14
Удары в створ ¾
Владение мячом 38%/62%
Фолы 20/13
Угловые 4/3
WhoScored 6.43/6.96
Составы на матч:
«Фиорентина»: Дронговский, Жулио, Миленкович, Песселья, Кастровилли, Лирола, Бенасси, Далберт, Пульгар, Кьеза, Кутроне.
Запас: Терраччано, Бадель (↑ 85), Соттил (↑ 79), Чеккерини, Геззаль, Ардила, Касерес, Венути, Влахович (↑ 46), Мура, Бранколини, Терзич.
Главный тренер: Джузеппе Якини.
«Аталанта»: Голлини, Толои, Джимсити, Госенс, Паломино, Кастань, Гомес, Фройлер, Пашалич, Сапата, Иличич.
Запас: Кальдара, Тамез (↑ 90), Чиборра, Мурьель, Малиновский (↑ 64), Белланова, Росси, Хатебур, Спортьелло, Колли.
Главный тренер: Джан Пьеро Гасперини.
Бригада арбитров: Маурицио Мариани | Алессандро Костанцо | Серджо Рангетти | Даниэле Киффи.
Желтые карточки: Кастровилли — 16, Сапата — 27, Голлини — 33, Влахович — 59.
Забитые голы: Федерико Кьеза 32 — 1:0, Дуван Сапата 49 — 1:1, Руслан Малиновский (Алехандро Гомес) 72 — 1:2.