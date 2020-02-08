Рим, , 19:17 — REGNUM 8 февраля во Флоренции (Италия) на стадионе «Артемио Франки» команды «Фиорентина» и «Аталанта» встретились в рамках 23-го тура итальянской Серии А сезона 2019/20. Игра завершилась волевой победой гостей.

Гол Дувана Сапаты на 49-й минуте стал для футболиста 9-м в сезоне во всех турнирах на клубной уровне (8 — Серия А, 1 — Лига Чемпионов).

MVP противостояния с оценкой 7.81 был признан 32-летний атакующий полузащитник сборной Словении Йосип Иличич, совершивший 6 успешных обводок, 2 отбора и подавший 2 корнера. Точность передач футболиста составила 84%. Игрок владел мячом 7,1% времени

«Аталанта», набрав 42 очка, вернулась на 4-ю позицию, обойдя «Рому». «Фиорентина» с 25-ю баллами расположилась на 14-й строчке.

Статистика матча («Фиорентина"/"Аталанта»)

Удары 7/14

Удары в створ ¾

Владение мячом 38%/62%

Фолы 20/13

Угловые 4/3

WhoScored 6.43/6.96

Составы на матч:

«Фиорентина»: Дронговский, Жулио, Миленкович, Песселья, Кастровилли, Лирола, Бенасси, Далберт, Пульгар, Кьеза, Кутроне.

Запас: Терраччано, Бадель (↑ 85), Соттил (↑ 79), Чеккерини, Геззаль, Ардила, Касерес, Венути, Влахович (↑ 46), Мура, Бранколини, Терзич.

Главный тренер: Джузеппе Якини.

«Аталанта»: Голлини, Толои, Джимсити, Госенс, Паломино, Кастань, Гомес, Фройлер, Пашалич, Сапата, Иличич.

Запас: Кальдара, Тамез (↑ 90), Чиборра, Мурьель, Малиновский (↑ 64), Белланова, Росси, Хатебур, Спортьелло, Колли.

Главный тренер: Джан Пьеро Гасперини.

Бригада арбитров: Маурицио Мариани | Алессандро Костанцо | Серджо Рангетти | Даниэле Киффи.

Желтые карточки: Кастровилли — 16, Сапата — 27, Голлини — 33, Влахович — 59.

Забитые голы: Федерико Кьеза 32 — 1:0, Дуван Сапата 49 — 1:1, Руслан Малиновский (Алехандро Гомес) 72 — 1:2.