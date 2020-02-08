Доха, , 17:46 — REGNUM Футболисты московского «Спартака», переигравшие команду «Партизан» из Сербии, стали победителями предсезонного международного турнира — Кубка Париматч Премьер-2020. Встреча, прошедшая 8 февраля на стадионе в столице Катара, завершилась со счетом 3:2.

В составе красно-белых голевыми действиями отметились Роман Зобнин, Александр Соболев и Эсекель Понсе. У проигравших мячи забили Страхиня Павлович и Сейдуба Сума.

Таким образом, футбольный клуб «Спартак» (Москва), ранее обыгравший «Ростов» (2:1) и уступивший в серии пенальти московскому «Локомотиву» (1:2), набрал семь очков и гарантировал себе первое место по итогам турнира. «Партизан», набравший по итогу турнира два очка, занял четвертое место.

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