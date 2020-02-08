Больцано, Италия, , 15:55 — REGNUM Российская биатлонистка Ульяна Кайшева выиграла в спринтерской гонке на дистанции 7,5 к у женщин на шестом этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в итальянском Мартелло.

Победное время прохождения дистанции Кайшевой составило 22 минуты 37,3 секунды без единого промаха по ходу дистанции.

Второе место заняла представительница Германии Франциска Хильдебранд, чьё время отставания от победительницы составило +9,7 секунды также без единого промаха.

Третьей стала ещё одна российская биатлонистка Виктория Сливко, которая отстала от лидера на +21,7 секунды и тоже ни разу не промахнулась.

Четвертое и пятое место также заняли российские спортсменки Екатерина Глазырина (+27,5 секунды отставания при 1 промахе) и Анна Никулина (+30,5 секунды отставания при 1 промахе), соответственно.