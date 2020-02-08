Лондон, , 15:42 — REGNUM Нигерийский форвард команды «Шанхай Шэньхуа» Одион Игало, с января нынешнего года перешедший на правах аренды в команду «Манчестер Юнайтед» до конца нынешнего сезона, не поедет на сборы своей новой команды в Испанию из-за угрозы коронавируса. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба клуба.

Как рассказал главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер, чьи слова приводит пресс-служба, 30-летний Игало должен будет остаться в Манчестере, так как он был приобретен в последний день зимнего траснферного окна.

Таким образом в случае его вылета в Испанию он может быть впоследствии не допущен обратно в Британию, так как был в Китае в последние две недели.

Отметим, Одион Игало выступал в английской Премьер-лиге с 2014 по 2017 год в составе клуба «Уотфорд» и сыграл за нее в 100 матчах, отметившись в них 40 голами и 11 результативными передачами.