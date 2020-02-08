Киев, , 15:39 — REGNUM Жена украинского футболиста Николая Морозюка — Ирина Морозюк решила исполнить гимн Украины, однако не рассчитала с нарядом — композицию она исполнила приспустив штаны, демонстрируя свое нижнее белье. Все это она решила записать на телефон, а потом выложить в социальную сеть, сообщает издание «Чемпион».

Ролик выложенный Морозюк вызвал неоднозначную реакцию в сети. Многие указывают, что жена футболиста фактически надругалась над национальным гимном, исполнив его в нижнем белье. Вкладывала ли в свой поступок Морозюк негативный смысл вряд ли удастся установить. Некоторые потребовали привлечь её к ответственности.

Юрист Юрий Юрченко подчеркнул, что Морозюк совершила надругательство над государственным символом, что, по Уголовному кодексу Украины, карается крупным штрафом, арестом на срок до шести месяцев или тюремным сроком до трех лет.

Напомним, что ее супруг Николай играет за турецкий клуб «Ризеспорт», а также украинскую сборную.