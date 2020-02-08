Москва, , 15:25 — REGNUM Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) было зафиксировано 30 случаев нарушения правил доступности для теста на допинг со стороны спортсменов в январе текущего года. Об этом 8 февраля сообщила замглавы РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

«В январе нашими сотрудниками было выявлено 30 нарушений правил доступности для тестирования», — приводит ТАСС слова Пахноцкой.

Также она уточнила, что в 14 случаев из данного числа речь шла о пропуске тесто и ещё в 16 случаях — о том, что спортсменами не была предоставлена информация о своем местонахождении.

Отметим, согласно правил Всемирного антидопингового кодекса, все спортсмены, занимающиеся спортом на профессиональной основе, которые включены в пул допинг-тестирования, должны в своем профиле в системе контроля ADAMS указывать своё местонахождение в определенный период времени. Если данные правила будут нарушены три раза в течение 12 месяцев, спортсмена могут дисквалифицировать на срок до 4 лет.