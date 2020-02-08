Москва, , 15:14 — REGNUM Информацию о том, что он покидает занимаемый им в настоящее время пост, подтвердил замминистра спорта России Сергей Косило.

«Да, я написал заявление об отставке по собственному желанию в связи с переходом на другую работу», — приводит ТАСС слова Косило в ответ просьбу прокомментировать информацию об уходе его с занимаемого поста.

Также он указал, что его новая работа тоже будет иметь связь со спортивной сферой деятельности.

Отметим, Сергею Косилову в настоящее время 61 год, и он был назначен на должность заместителя министра спорта РФ в 2017 года. А до этого в течение 12 лет был тренером сборной РФ по беговым лыжам.