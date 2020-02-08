Гамбург, Германия, , 14:59 — REGNUM Греческий защитник футбольного клуба бундеслиги «Гамбург» Кириакос Пападопулос мог во время зимнего трансферного окна перейти в чемпионат Российской Премьер-лиги (РПЛ). Об этом 8 февраля сообщает Hamburger Morgenpost.

По данным издания, возможностью получения 27-летнего футболиста в свой состав интересовались клубы «Крылья Советов» из Самары и казанский «Рубин». Однако игрок не стал принимать ни одно из них, так как его действующий контракт с «Гамбургом» выгоднее в финансовом плане, нежели предложения клубов РПЛ.

При этом уточняется, что игрока также хотели заполучить «Шанхай Шэньхуа» и «Трабзонспор».

Отметим, в нынешнем сезоне Кириакос Пападопулос сыграл за свой нынешний клуб в 2 матчах. Его текущий контракт рассчитан до лета 2021 года.