Самара, , 14:53 — REGNUM Футбольный самарский клуб «Крылья Советов», выступающий в Российской Премьер-лиге, обыграл нижнекамскую команду «Нефтехимик», играющую в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), в контрольном товарищеском матче.

Игра проходила на спортивных сборах двух клубов в турецком Белеке и закончилась со счетом 2:1 в пользу самарской команды.

Счет в матче открыл уже на 3-й минуте «Нефтехимик», усилиями полузащитника Мераба Уридии.

Затем, на 16-й минуте с поя был удален защитник «Крыльев» Егор Анюков и чуть позже его коллега по клубу — полузащитник Артём Тимофеев. Однако по договорённости команд удаленных игроков можно было заменить и после выхода на поле сербского полузащитника Срджана Мияйловича и защитника Никиты Чернова, «Крылья Советов» продолжили игру в полном составе.

После этого на 37-й минуте нападающий самарского клуба Егор Голенков сравнял счет и только на 84-й его одноклубник Никита Чернов с подачи уголовного головой отправил мяч в сетку ворот соперника и этим принес своему клубу победу.

Отметим, позднее 8 февраля «Крылья Советов» сыграют свой второй контрольный матч с датской командой «Рандерс».