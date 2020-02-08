Мадрид, , 14:08 — REGNUM Главный тренер футбольного мадридского клуба «Реал» Зинедин Зидан остался недоволен работой валлийского форварда команды Гарета Бэйла во время тренировок клуба. Об этом 8 февраля сообщает издание Marca.

По данным источника, Бэйл отсутствовал в заявке на матч Примеры с командой «Вальядолид» по причине травмы, однако не включать 30-летнего валлийца в заявочный список на матчи с «Сарагосой», «Атлетико» и «Реалом Сосьедад» решил главный тренер клуба.

Также уточняется, что между главным тренером команды и валлийским игроком снова установилась напряженность в отношениях.

Отметим, ранее Гарет Бэйл не стал смотреть концовку матча четвертьфинала кубка Испании против команды «Реал Сосьедад» и покинул стадион на 82-й минуте игры. При этом это пятый такой случай с игроком в текущем сезоне испанской Примеры.