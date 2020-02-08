Торонто, Канада, , 14:44 — REGNUM В североамериканской Национальной хоккейной лиге (НХЛ) определили трёх звёзд прошедшего игрового дня. Их имена 8 февраля сообщила пресс-служба лиги.

Первой звездой прошедшего игрового дня в НХЛ был признан нападающий клуба «Торонто Мэйпл Лифз» Остон Мэттьюс, который в матче с командой «Анахайм Дакс» (5:4 ОТ в Пользу «Торонто») набрал 3 (шайба + 2 результативные передачи) очка, причем в результате по количеству забитых шайб в текущем сезоне (40) он сравнялся с лидером снайперской гонки НХЛ — российским форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

Второй звездой дня признан латвийский голкипер команды «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликин, который провел матч с клубом «Детройт Ред Уингз» (2:0 в пользу «Коламбуса») «на ноль», отразив 16 из 16 бросков.

Третьей звездой игрового дня в НХЛ стал шведский форвард команды «Миннесота Уайлд» Йоэль Эрикссон Эк, который оформил дубль в матче с клуба «Даллас Старз» (2:3 в пользу «Миннесоты»).