Москва, , 13:56 — REGNUM Семь случаев, при которых были допущены возможные нарушения антидопинговых правил, зафиксировало в январе Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Об этом 8 февраля рассказала заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Также по данным Пахноцкой, приводимым ТАСС, в январе текущего года РУСАДА начало расследования по четырём возможным нарушениям антидопинговых правил (в том числе по материалам, которые получены от международных антидопинговых организаций).

При этом в минувшем году РУСАДА выявило 202 случая возможных антидопинговых нарушений, а в 2018 — 146.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля стало известно, что РУСАДА проверило 202 российских легкоатлетов в январе 2020 года.