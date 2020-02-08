Тамбов, , 13:31 — REGNUM В Тамбове сегодня, 8 февраля, завершился региональный этап XXXVIII всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России — 2020». В нём приняло участие значительно больше жителей, чем первоначально ожидалось, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Участники лыжной гонки Tambov.gov.ru

По данным организаторов, при ожидаемых 5 тыс. участников на старты пришли 7 тыс. любителей спортивного образа жизни. Поддержать жителей пришли известные спортсмены, двукратные Олимпийские чемпионы: восьмикратный чемпион мира, обладатель Кубка Канады по хоккею Сергей Макаров и трехкратный победитель чемпионата мира по биатлону Анна Богалий.

Открытие «Лыжни России» Tambov.gov.ru

В адрес участников, организаторов и гостей соревнований приветствие направил губернатор Тамбовской области Александр Никитин, подчеркнув, что именно такие мероприятия закаляют характер, способствуют продвижению в обществе здорового образа жизни, привлечению молодежи к занятиям физкультурой и спортом.

«Гонка вновь объединяет профессионалов, действующих спортсменов, ветеранов, просто любителей лыжного спорта и жителей, ведущих активный образ жизни», — отмечается, в частности, в приветствии.

В рамках лыжной гонки в Тамбове также прошёл День зимних видов спорта, посвященный Олимпийским зимним играм 2014 года в Сочи. В программу включены саночный конкурс, лыжная гонка «Парная связка», метание валенка, а также различные конкурсы с призами и подарками.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тамбове решили не отменять этап массовой гонки «Лыжня России» из-за аномально тёплой погоды. Для подготовки трассы была использована снеговая пушка: при помощи пожарных машин снег насыпали на лыжную трассу.