Москва, , 13:51 — REGNUM Российский конькобежец Сергей Грязцов закончил свою профессиональную карьеру и занял должность начальника национальной сборной России. Об этом 8 февраля рассказал президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов.

«Сергей Грязцов завершил карьеру спортсмена, он уже работает в федерации», — приводит ТАСС слова Кравцова.

Также он отметил, что в данный момент экс-конькобежец назначен на пост начальника российской команды, в дальнейшем он не исключает возможности перехода Грязцова на работу тренером.

Отметим, Сергею Грязцову 33 года и в ноябре он стал чемпионом России в командной гонке, выступая за команду Москвы. Также показал семнадцатый результат на чемпионате мира в Германии в 2019 году на дистанции 1500 м.