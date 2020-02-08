Лион, Франция, , 12:57 — REGNUM Футбольный клуб «Лион» начал переговоры со своим нидерландским форвардом Мемфисом Депаем по поводу продления его соглашения с командой. Об этом 8 февраля сообщает L'Équipe.

По данным источника, руководство лионского куба намеревается заключить с 25-летним футболистом новый контракт на продолжительный срок. При этом действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2021 года.

Отметим, в декабре минувшего года Мемфис Депай серьезно травмировался в матче восемнадцатого тура французской Лиги 1 с командой «Ренн» и врачи затем обнаружили у него разрыв передней крестообразной связки колена.