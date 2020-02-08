Омск, , 12:33 — REGNUM Жители Омской области 8 февраля присоединились к акции «Лыжня России-2020». Это Всероссийская массовая лыжная гонка, которая проходит по всей стране.

Губернатор Омской области Александр Бурков с сыном Omskportal.ru

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, в этом году в Омске на лыжню вышли более четырех тысяч спортсменов. Ещё четыре тысячи любителей лыжного спорта пробежали дистанции в 17 районах Омской области.

Участник «Лыжни России-2020» в Омске Omskportal.ru

Главный старт «Лыжни России-2020» в Омске был дан в 12:00 по местному времени на стадионе Омского государственного аграрного университета им. Петра Столыпина. Участников мероприятия поприветствовал губернатор региона Александр Бурков, также вставший на лыжи.

«Почти 40 лет каждый февраль вся Россия встаёт на лыжи. На старт выходят как профессиональные спортсмены, так и любители спорта и активного отдыха. В этом году на лыжню в Омской области в муниципальных районах и в Омске вышли более 8 тысяч омичей, а если говорить в целом о стране, — то более 1,5 млн россиян», — прокомментировал омский губернатор.

По его словам, приятно видеть на лыжне целые семьи, трудовые коллективы, школьников и дошкольников.

Дистанции были подготовлены для разных возрастных категорий. Спортсменам 2014 года рождения и младше предлагалось проехать 300 м. Участники 2008−2013 г. р. могли проехать 2 км, 2002−2007 г. р. — 5 км. Участники 2001 года рождения и старше проехали 10 км.

Участники «Лыжни России-2020», Омск, 08.02.2020 г. Omskportal.ru

В традиционной VIP-гонке в Омской области приняли участие власти региона, депутаты, известные спортсмены и ветераны спорта. В этом году участники VIP-гонки вышли на дистанцию, равную 2020 метрам.

Александр Бурков вышел на лыжню вместе с женой и сыном.

«Понравилось, настроение хорошее, бежалось легко», — сказал первоклассник Владимир Бурков.

Напомним, «Лыжня России» — это всероссийская массовая лыжная гонка, которая проводится ежегодно с 1982 года. Она является самым масштабным по географическому охвату и числу участников зимним спортивным мероприятием в мире. На старт выходят спортсмены-профессионалы и любители.

«В спортивном празднике, который состоялся в 72 субъектах нашей страны, приняли участие более 1,5 млн любителей лыжного спорта», — подытожили в правительстве Омской области.

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