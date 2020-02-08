Лондон, , 12:30 — REGNUM Чилийский голкипер футбольного клуба «Манчестер Сити» Клуадио Браво может сменить чемпионат английской Премьер-лиги (АПЛ) на североамериканскую Главную футбольную лигу (MLS). Об этом 8 февраля сообщает ESPN US.

По данным источника, 36-летним голкипером интересуется сразу несколько клубов MLS и, к примеру, клуб «Нью-Йорк Сити» готов предложить игроку контракт на срок в четыре года.

Отметим, Клуадио Браво играет в составе «МС» с 2016 года и в нынешнем сезоне АПЛ принял участие в четырех матчах клуба, в одном из которых сыграл «на ноль». Также играл за «Реал Сосьедад» и «Барселону» из Испании и другие команды. Также с 2004 года игрок выступает в составе национальной команды Чили.