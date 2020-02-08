Париж, , 11:34 — REGNUM Уругвайский нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани мог зимой перейти в состав команды Барселона. Об этом 8 февраля сообщает L'Équipe.

По данным источника, перед самым закрытием зимнего трансферного окна каталонский клуб попытался купить 32-летнего футболиста, однако игрок отклонил это предложение, так как ему предложили только краткосрочный контракт.

При этом указывается, что нападающий хотел бы летом следующего года стать игроком мадридского «Атлетико», когда перейдёт в статус свободного агента.

Отметим, в нынешнем сезоне Эдинсон Кавани сыграл в составе «ПСЖ», в котором выступает с 2013 года, в 15 матчах и отметился в них 5 голами и результативной передачей.