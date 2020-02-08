Торонто, Канада, , 10:58 — REGNUM Нападающий хоккейного клуба «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс забил гол и сделал две результативных передачи в матче своей команды с клубом «Анахайм Дакс» в рамках регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Эта шайба стала для Мэттьюса 40-й в нынешнем сезоне, что позволило ему сравняться по данному показателю с российским капитаном и форвардом клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

Отметим, всего в нынешнем сезоне Мэттьюс набрал 67 (40 шайб + 27 результативных передач) очков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифз» обыграл в овертайме команду «Анахайм Дакз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:4.