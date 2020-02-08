Тула, , 10:57 — REGNUM Румынский нападающий футбольного тульского клуба «Арсенал» Александру Тудорие перешёл на правах аренды в команду «Волунтари». Об этом 8 февраля рассказал спортивный директор тульской команды Андрей Рудаков.

«Александру Тудорие отправился в аренду до конца сезона в свой бывший клуб — румынский «Волунтари», — приводит ТАСС слова Рудакова.

Также он рассказал, что Тудорие помог клубу, когда забил в одной из начальных игр нынешнего чемпионата Российской Премьер-лиги (РПЛ), однако после полученной травмы футболист не смог вернуться на прежний уровень игры.

Кроме этого, известно, что в контракте об аренде Тудорие есть пункт о возможности его выкупа по окончании арендного срока за € 350 тысяч.

Отметим, Александру Тудорие перешел в тульский «Арсенал» из «Волунтари» летом минувшего года и провел за новый клуб 11 матчей, отметившись в них одним голом, который стал победным в игре с самарскими «Крыльями Советов».