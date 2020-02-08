Солт-Лейк-Сити, США, , 10:53 — REGNUM Баскетбольный клуб «Портленд Трэйл Блэйзерс» проиграл баскетболистам «Юта Джаз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась на паркете площадки «Вивинт Смарт Хоум Арена» в Солт-Лейк-Сити и закончился поражением гостей со счетом 117:114.

При этом наиболее результативным игроком встречи оказался разыгрывающий «Портленда» Дэмьен Лиллард, который набрал во встрече 42 очка.

У «Юты» самым результативным стал хорватский лёгкий форвард клуба Боян Богданович, набравший в матче 27 очков.

Отметим, данная победа стала для «Юты» второй за последние семь игр нынешнего регулярного сезона НБА, прервав серию из пяти подряд поражений. Для «Портленда» это поражение стало вторым в последних семи матчах.