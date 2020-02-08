Даллас, США, , 10:51 — REGNUM Российский нападающий хоккейного клуба «Даллас Старз» Александр Радулов получил травму в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Миннесота Уайлд». Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба НХЛ

Также сообщается, что Радулов травмировался при столкновении с другим форвардом «Старз» — Денисом Гурьяновым и не смог выйти на лед после своего падения.

При этом сроки восстановления российского игрока и степень тяжести полученного повреждения не уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее хоккейный клуб «Даллас Старз» проиграл команде «Миннесота Уайлд» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:3.