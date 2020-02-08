Оклахома-сити, США, , 10:50 — REGNUM Баскетбольный клуб «Оклахома-Мити Тандер» переиграл команду «Детройт Пистонз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра проходила на паркете площадки «Чизпик Энерджи-Арена» в Оклахома-Сити и закончилась со счетом 108:101 в пользу хозяев.

При этом наиболее результативным игроком встречи оказался разыгрывающий «Пистонз» Реджи Джексон, набравший в матче 28 очков. Его коллега по клубу — форвард Кристиан Вуд, оформил в игре дабл-дабл с 27 очками и 12 подборами.

У «Оклахомы» самым результативным стал разыгрывающий Крис Пол, который смог набрать во встрече 22 очка.

Отметим, это победа стала для «Оклахомы» шестой за последние семь игр текущего регулярного сезона НБА и четвертой подряд. Для «Детройта» данное поражение стало пятым за последние семь матчей.