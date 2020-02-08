Финикс , США, , 09:57 — REGNUM Баскетбольный клуб «Финикс Санз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Хьюстон» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Токинг Стик Ризот Арена» в Финиксе и закончилась со счетом 127:91 в пользу хозяев.

Наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Финикса» Девин Букер, немного не добравший до дабл-дабла с 33 очками и 9 подборами.

У «Хьюстона» самым результативным оказался защитник Джеймс Харден, который набрал 32 очка в матче.

Отметим, данная победа стала для «Финикса» второй за последние семь игр и прервала серию из четырех поражений подряд. Для «Хьюстона» данное поражение стало вторым в последних семи матчах и прервало победную серию из четырех подряд встреч.