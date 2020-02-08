Торонто, Канада, , 09:37 — REGNUM Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифз» обыграл в овертайме команду «Анахайм Дакз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра проходила на льду «Скотиабанк-Арены» в Торонто и закончилась в пользу хозяев в овертайме со счетом 5:4.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 4:4.

У «Торонто» голами отличились Андреас Юнссон (5-я минута), Джон Таварес (24-я), Остон Мэттьюс (34-я) и Джейсон Спеца (57-я).

В составе «Анахайма» шайбы забили Николя Делорье (11-я), Макс Джонс (49-я в большинстве), Адам Хенирк (53-я в большинстве) и Дерек Грант (60-я при игре 6×5).

Победную шайбу «Торонто» в овертайме (65-я) записал на свой счет Джон Таварес, который таким образом оформил в матче дубль.

Отметим, по итогам матча в активе «Торонто» стало 65 очков, что позволяет клубу находиться на девятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Анахайма» 51 очко и четырнадцатое место на Западе.