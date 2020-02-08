Сакраменто, США, , 09:35 — REGNUM Баскетбольный клуб «Майами Хит» проиграл команде «Сакраменто Кингз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА)

Игра проходила на паркете площадки «Голден Уан-центр» в Сакраменто и закончилась в пользу хозяев со счетом 105:97.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал центровой «Майами» Эдрис Адебайо, который набрал за игру 26 очков.

У «Сакраменто» самым результативным оказался сербский защитник клуба Богдан Богданович, набравший 23 очка в матче.

Отметим, данная победа стала для «Сакраменто» пятой в последних семи играх текущего регулярного сезона НБА. Для «Майами» данное поражение стало четвертым в последних семи матчах.