Калгари, Канада, , 09:27 — REGNUM Российский конькобежец Денис Юсков стал первым на дистанции 1500 м у мужчин на соревнованиях, проходящих в рамках пятого этапа Кубка мира (КМ) по данному виду спорта в канадском Калгари.

Победный результат Юскова составил 1 минуту 43,234 секунды.

Второй место выиграл представитель Китая Чжунъянь Нин, который отстал от победителя всего на +0,02 секунды. Третье место у американского спортсмена Джоя Мантиа, уступившего лидеру +0,50 секунды.

Ещё один российский конькобежец вошел в лучшую десятку по итогам соревнований, им стал Сергей Трофимов, отставший от победителя на +1,24 секунды и занявший пятое место, причем данный результат стал личным рекордом спортсмена.

Отметим, Денис Юсков является трехкратным чемпионатом мира на разных дистанциях и кроме этого имеет две серебряные и две бронзовые награды мировых первенств.

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