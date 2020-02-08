Филадельфия, США, , 09:23 — REGNUM Баскетбольный клуб «Филадельфия Сикерс» обыграла команду «Мемфис Гриззлис» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась на паркете площадки «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончилась победой хозяев со счетом 119:107.

Наиболее результативным игроком встречи оказался турецкий защитник «Филадельфии» Фуркан Коркмаз, который набрал за игру 34 очка.

У «Мемфиса» самым результативным стал литовский центровой Йонас Валанчюнас, оформивший в матче дабл-дабл с 14 очками и 10 подборами.

Отметим, для «Филадельфии» данная победа стала третьей в семи последних матчах нынешнего регулярного сезона НБА, прервав серию из четырех поражений подряд. Для «Мемфиса» это поражение стало вторым в последних семи матчах.