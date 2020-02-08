Колумбус, США, , 09:00 — REGNUM Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» обыграл с нулевым счетом «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду «Нейшнвайд-Арены» в Колумбусе и закончилась в пользу хозяев со счетом 2:0.

Счет на 25-й минуте открыл защитник «Коламбуса» Зак Веренски и только на 59-й минуте его коллега по команде форвард Бун Дженнер удвоил счет, отправив шайбу в пустые ворота гостей.

Отметим по итогам встречи в активе «Коламбуса» 69 очков и пятая строчка турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Детройта» 30 очков и последнее, шестнадцатое место там же.