Бостон, США, , 08:33 — REGNUM Баскетбольный клуб «Бостон Селтикс» переиграл баскетболистов «Атланта Хоукс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на площадке «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась со счетом 112:107 в пользу хозяев.

Наиболее результативным игроком встречи оказался лёгкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, набравший в матче 32 очка.

У «Атланты» самым результативным стал центровой Джон Коллинс, который оформил в матче дабл-дабл с 30 очками и 10 подборами.

Отметим, данная победа стала для «Бостона» шестой подряд в семи последних матчах нынешнего регулярного сезона НБА. Для «Атланты» данное поражение стало четвертым в последних семи играх.