Даллас, США, , 08:33 — REGNUM Хоккейный клуб «Даллас Старз» проиграл команде «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась победой гостей со счетом 2:3.

Команды выступали практически на равных и только под занавес матча гостям удалось склонить чашу весов в свою пользу.

У «Далласа» голами отличились Джо Павелски (16-я минута в большинстве) и российский нападающий Денис Гурьянов (23-я в большинстве).

В состав победителей отличились оформивший в матче дубль Джоэл Эрикссон (29-я и 60-я) и Райан Донато (33-я).

Российский форвард «Старз» Александр Радулов очков во встрече не набрал, его одноклубник — российский голкипер Антон Худобин остался в запасе.

Отметим, по итогам матча в активе «Миннесоты» стало 58 очков, что позволяет клубу находиться на одиннадцатой строчке турнирной таблицы Западной конференции НХЛ. У «Далласа» 65 очков и третьем место там же.