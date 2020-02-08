Калгари, Канада, , 08:28 — REGNUM Российская спортсменка Наталья Воронина заняла третье место на дистанции 3000 м на пятом этапе Кубка мира (КМ) по конькобежному спорту, проходящему в Калгари.

Третий результат Ворониной составил 3 минуты 56,579 секунды.

Выиграла соревнования чешка Мартина Сабликова, показавшая результат 3 минуты 54,936 секунды. Второе место у спортсменки из Нидерландов Антоинетте де Йонг, отставшей ор победительницы на +1,24 секунды.

Ещё одна российская спортсменка — Евгения Лаленкова, стала четвертой, пройдя дистанцию за 3 минуты 57,466 секунды, что стало также и её личным рекордом.

Отметим, Наталья Воронина является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года на дистанции 5000 м и имеет ещё шесть бронзовых наград в разных дисциплинах на мировых первенствах.