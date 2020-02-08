Индианаполис, США, , 08:27 — REGNUM Баскетбольный клуб «Торонто Рэпторз» обыграл команду «Индиана Пэйсерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе и закончилась победой гостей со счетом 106:115.

Наиболее результативным игроком встречи стал испанский форвард «Рэпторз» Серж Ибака, оформивший в матче дабл-дабл с 22 очками и 10 подборами.

У «Индианы» самым результативным стал литовский форвард Домантас Сабонис, также оформивший в игре дабл-дабл с 19 очками и 16 подборами.

Отметим, эта победа стала для «Торонто» тринадцатой подряд в последних тринадцати играх текущего регулярного сезона НБА. Для «Индианы» данное поражение стало пятым за последние семь матчей.