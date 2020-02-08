Калгари, Канада, , 08:27 — REGNUM Российский конькобежец Руслан Мурашов выиграл на дистанции 500 м на пятом этапе Кубка мира _КМ) по данному виду спорта, который проходит в канадском Калгари.

Победное время Мурашова составило 34,043 секунды, что также стало лучшим временем мира на данной дистанции в нынешнем сезоне.

Второе и третье места также заняли российские конькобежцы — Павел Кулижников (+0,009 секунды отставания от лидера), третье — Виктор Муштаков (+0,025 секунды).

Отметим, Руслан Мурашов является чемпионом мира на дистанции 500 м. Этап Кубка мира по конькобежному спорту в Калгари закончится в ночь на 9 февраля.