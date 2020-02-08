Нью-Йорк, США, , 07:52 — REGNUM Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл команде «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ)

Игра проходила на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась в пользу гостей со счетом 2:3.

Гости сразу уверенно вышли вперёд и смогли удержать это преимущество до конца матча, несмотря на все усилия хозяев.

В составе «Баффало» голами отличились Земгус Гиргенсонс (11-я), Сэм Райнхарт (36-я) и Джимми Веси (52-я).

У «Рейнджерс» шайбы забили Мика Зибанеджад (58-я) и Крис Крайдер (59-я при игре 6×4).

Российский нападающий хозяев Артемий Панарин записал на свой счет в матче одну результативную передачу.

Отметим, по итогам встречи в активе «Баффало» стало 56 очков, что позволяет клубу находиться на тринадцатой строчке турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Рейнджерс» также 56 очко и двенадцатое место там же.