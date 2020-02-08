Вашингтон, , 07:26 — REGNUM Баскетбольный клуб «Вашингтон Уизардс» переиграл команду «Даллас Старз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА),

Игра прошла на паркете площадки «Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр)» в Вашингтоне и закончилась победой хозяев со счётом 119:118.

Наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Уизардс» Брэдли Билл, который немного не добрал до дабл-дабла с 29 очками и 8 результативными передачами.

У «Далласа» самым результативным стал разыгрывающий Сет Карри, набравший за игру 20 очков.

Отметим, данная победа стала для «Вашингтона» четвертой за последние семь матчей текущего регулярного сезона НБА. Для «Далласа» данное поражение стало четвертым в последних семи играх.