Прага, , 07:25 — REGNUM Российская юниорская сборная по хоккею (игроки не старше 18 лет) уступила свои сверстникам из США в матче Турнира пяти наций, проходящем в Чехии.

Игра закончилась со счетом 2:3 в пользу сборной США.

В составе сборной России шайбы забили Прохор Полтапов и Никита Буруянов.

У американцев голами отличились Джейк Сандерсон, Люк Тух, а также Дилан Петерсон.

Отметим, ранее сборная России на Турнире уступила команде Финляндии и обыграла сборную Швеции, сегодня российским юниорам предстоит встреча с командой Чехии.