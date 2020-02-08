Рим, , 07:15 — REGNUM Футбольный клуб «Рома» потерпел поражение от команды «Болонья» в матче двадцать третьего тура итальянской Серии А.

Игра прошла на поле стадиона «Марко Гуида» в Торре-Аннунциата и закончилась в пользу гостей со счетом 2:3.

Счет в мате открыл форвард «Болоньи» Риккардо Орсолини, отличившийся на 16-й минуте, затем на 22-й гостям удалось счет сравнять после гола нидерландского защитника гостей Стефано Денсвила в собственные ворота.

Однако это обстоятельство не смутило «Болонью», и далее её гамбийский форвард Муса Бэрроу оформил в матче дубль, отличившийся на 26-й и 51-й минуте. В итоге «Роме» удалось лишь свести разрыв в счете к минимуму усилиями армянского полузащитника клуба Генриха Мхитаряна.

Отметим, по итогам встречи в активе «Болоньи» 33 очка, что позволяет ей находиться на шестом месте турнирной таблицы итальянской Серии А. У «Ромы» 39 очков и пятая строчка.