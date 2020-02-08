Сочи, Краснодарский край, , 02:09 — REGNUM Товарищеский хоккейный матч с участием президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко прошел 7 февраля в развлекательном центре «Галактика» в Красной Поляне, сообщается на сайте Кремля.

Лидеры двух стран играли в одной команду, которая победила со счетом 9:2. Путин забросил в ворота соперника три шайбы.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря в Москве Владимир Путин принял участие в предновогоднем хоккейном матче на Красной площади. В его команду вошли звезды отечественного спорта, которые сыграли против губернаторов и бизнесменов.

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