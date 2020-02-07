Пекин, , 15:50 — REGNUM Бывшая китайская теннисистка Ли На пожертвовала на борьбу с коронавирусом 3 млн юаней ($430 тыс). Об этом 7 февраля сообщает South China Morning Post.

Ли На, которая являлась второй теннисисткой мира, родом из города Ухань, в котором была зафиксирована вспышка вируса 2019-nCoV. Спортсменка завершила карьеру в 2014 году. Она дважды побеждала на турнирах серии Большого шлема — во Франции (2011) и Австралии (2014).

Напомним, в конце декабря 2019 года китайские власти зафиксировали вспышку коронавируса в городе Ухань. По последним данным, количество случаев заражения в Китае превысило 31,1 тыс., свыше 630 человек умерли, выздоровели более 1,5 тыс.

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