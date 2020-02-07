Москва, , 15:26 — REGNUM Чтобы обеспечить участие России в Олимпийских играх под национальным флагом, российские спортивные организации должны работать вместе. Об этом 7 февраля заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Мы должны работать во взаимодействии, чтобы обеспечить участие делегации с нашим флагом, чтобы звучал гимн РФ — эта задача должна ставиться нами во главу угла прежде всего», — сказал Матыцин.

Он добавил, что министерство спорта сделает всё необходимое, чтобы исключить риски срыва мероприятий, направленных на подготовку к Олимпиаде.

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