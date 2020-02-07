Москва, 7 февраля 2020, 15:00 — REGNUM Основной проблемой российского спорта является децентрализация управления в отрасли. Об этом 7 февраля заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.
«Основная проблема — децентрализация управления в отрасли», — сказал Матыцин.
Он добавил, что международная ситуация очень турбулентна, но при этом в России инвестиции в спорт и внимание главы государства к спорту велики как никогда. «Мы должны это использовать», — заключил глава минспорта.
Напомним, Матыцин был назначен министром спорта 21 января указом президента РФ вместо покинувшего должность Павла Колобкова.