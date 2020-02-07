Калининград, , 14:20 — REGNUM Финал Кубка России по футболу 2020 года может пройти в Калининграде. Об этом 7 февраля сообщает ТАСС.

Министерство спорта Калининградской области подало в Российский футбольный союз (РФС) заявку на проведение финального матча Кубка России.

Место проведения определится на заседании исполкома РФС, которое пройдёт в Москве 13 февраля. Решающая игра турнира запланирована на 13 мая. В случае одобрения заявки Калининграда, матч состоится на одноименном стадионе, который принимал игры чемпионата мира в 2018 году.

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