Москва, , 14:11 — REGNUM Никулинский суд Москвы закрыл для прессы гражданский иск футболиста «Ахмата» Дениса Глушакова к своей бывшей супруге о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Причиной обращения в суд стали видео‑ и аудиозаписи с участием футболиста и его бывшей жены, распространяемые в СМИ и Telegram-каналах.

Иск подан на сумму свыше 200 миллионов рублей.

В феврале 2019 года Никулинский суд расторг брак четы Глушаковых. По решению суда, Дарья Глушакова получила три квартиры в Москве, около 100 миллионов рублей и алименты на двух дочерей в виде трети всех доходов футболиста.