Сеул, , 13:24 — REGNUM Южнокорейская фигуристка Ю Ён занимает третье место по результатам короткой программы на чемпионате четырех континентов по фигурному катанию среди женщин. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, девушка набрала за свое выступление 73,55 балла (40,81 балл — за технику, 32,74 балла — за компоненты).

Известно, что по результатам короткой программы лидером является японская фигуристка Кихира Рика (81,18 балла), второй идёт американка Брэди Теннел (75,93 балла).

Отметим, что чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию проходит на ледовой арене Mokdong Indoor Ice Rink в Сеуле с 4 по 9 февраля.