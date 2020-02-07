Санкт-Петербург, , 13:13 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) присвоил Санкт-Петербургу наивысшую степень готовности к предстоящему чемпионату Европы по футболу. Об этом 7 февраля сообщили в пресс-службе администрации города.

«Представители УЕФА довольны качеством подготовки города, дали нам зелёную, наивысшую степень готовности», — сказала специалист комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Евгения Лапина.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов заявил, что город полностью готов к проведению матчей Евро-2020.

Напомним, Санкт-Петербург примет три матча группового этапа турнира, а также четвертьфинал.

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