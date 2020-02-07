Красноярск, , 12:42 — REGNUM Четверо красноярских борцов поедут на чемпионат Европы по спортивной борьбе, который стартует в Риме 10 февраля. Об этом сообщает краевая газета «Наш Красноярский край».

Тренерский штаб сборной России отобрал для участия в европейском первенстве троих победителей завершившегося недавно в Красноярске международного Ярыгинского турнира Исраила Касумова, Ханум Велиеву и Ольгу Хорошавцеву. А также призёра чемпионата мира, двукратного чемпиона Европы по греко-римской борьбе Адама Курака.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в Красноярске прошёл XXXI Международный турнир по вольной борьбе серии Гран-при «Иван Ярыгин».

Из 80 медалей, за которые боролись спортсмены из 14 стран, 55 завоевали представители России — 16 золотых, 12 серебряных и 27 бронзовых медалей (16, 12, 27). Вклад женщин в копилку наград — 15 медалей (6, 2, 7). По четыре награды разного достоинства у сборных Китая и Японии. Три — у Казахстана.

Хозяева турнира из Красноярского края всего завоевали восемь наград. Золотые медали — у Ольги Хорошавцевой (до 55 кг), Ханум Велиевой (до 68 кг) и Исраила Касумова (до 70 кг).

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