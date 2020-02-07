Ростов-на-Дону, , 12:20 — REGNUM В 2020 году футбольный клуб «Ростов» получит субсидию из региональной казны. Сумма поддержки превысит 500 млн рублей.

«В 2019 году из регионального бюджета ФК «Ростов» получил грант в 525 млн рублей. Отметим, что «Ростову» возмещают расходы по аренде стадиона. ФК «Чайка» и ФК СКА также ежегодно получают гранты — по 15 млн рублей и 17 млн рублей соответственно», — цитирует портал bookmaker-ratings.ru министра по физической культуре и спорту региона Самвела Аракеляна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее в ведомстве отмечали, что в безвозмездном пользовании жёлто-синих находится стадион «Олимп-2». Команде также возмещаются расходы по аренде стадиона «Ростов Арена», который является домашней ареной клуба.