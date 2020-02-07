Вашингтон, , 11:37 — REGNUM Национальная хоккейная лига (НХЛ) сможет отпустить игроков на Олимпиаду 2022 года только в рамках широкого обсуждения этого вопроса с профсоюзом игроков. Об этом 7 февраля заявил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли, сообщается на сайте лиги.

«Даже если Международный олимпийский комитет сделает всё, о чём мы просим, то мы сможем поехать на Игры 2022 года только в рамках более широкого обсуждения этого вопроса с профсоюзом игроков», — сказал Дэйли.

Он добавил, что после обсуждения этого вопроса НХЛ сможет обратиться к совету директоров и порекомендовать отпустить хоккеистов на Олимпиаду.

Напомним, зимние Олимпиады с участием хоккеистов из НХЛ проводились с 1998 по 2014 год, и лига прерывала свой регулярный сезон на срок от двух до трех недель. В 2018 году НХЛ отказалась делать перерыв на Олимпиаду во время игр в Пхёнчхане.

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